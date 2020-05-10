Въехавшего в Молдову под чужим именем нигерийца выдворят из страны

Въехавшего в Молдову под чужим именем нигерийца выдворят из страны

Сотрудники Бюро по миграции и беженцам задержали гражданина Нигерии, который в этом году въехал на территорию Молдовы под чужим именем.

По данным ведомства, в ходе расследования было установлено, что иностранец представляет угрозу для национальной безопасности и общественного порядка. В связи с этим нигерийца объявили персоной нон грата на 10 лет.

Мужчина был взят под стражу. Вскоре его депортируют из страны.

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