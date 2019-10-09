“Ведомости”: Новый обман Усатого

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После публикаций в российских и молдавских СМИ о наличии румынских кураторов у председателя “Нашей партии” Ренато Усатого, кандидата в мэры русскоязычной северной столицы Молдовы – города Бельцы – его окружение и сторонники стали задавать ему неудобные вопросы: «Мы, что, с румынами?». Чтобы не растерять обманываемый им пророссийский электорат, Усатый решился на отчаянный шаг или, как он любит говорить, «комбину».

«Комбина» состоялась. 6 октября в 22 часа Усатый на машине выехал из Молдовы в Румынию. Там, получив одобрение румынских кураторов, он вылетел из Бухареста в Вильнюс, столицу русофобской Литвы. Оттуда ночью 7 октября через Белоруссию, с которой у России нет всеобъемлющего пограничного контроля, Усатый заскочил аж на Красную площадь вечером 7 октября. Снял несколько фотографий и короткие видеоролики (от половины до полутора минут). На них ясно видно, что на Красной площади Усатый всё время озирался, облизывал губы, в общем чувствовал себя крайне неуютно — боялся. И теми же «крысиными тропами» вернулся в Вильнюс. Оттуда в Кишинёв днём 8 октября.

40 часов провёл Усатый в дороге, чтобы четверть часа «посниматься» (в прямом и переносном смысле этого слова) на Красной площади.

Сразу возникают вопросы. На один из них ответ уже дан — в Вильнюс через Бухарест, чтобы получить одобрение румынских кураторов. Другой вопрос — 40 часов в дороге окольными путями ради 15 минут видеофотосессии на Красной площади — зачем так-то? Сделаем выводы. Прямым рейсом Кишинёв-Москва Усатый лететь не может. Это раз. Пройти обычный пограничный контроль на въезд в Россию Усатый тоже не может (поехал через Белоруссию). Это два. На Красной площади, да и вообще в России Усатый долго находится не может. Это три. Друзей у Усатого в России тоже больше нет (нет их на фото и видео). Это четыре. Без поддержки России, которой нет, но которую Усатый очень хочет обманом показать бельчанам, он ничего не стоит. Это пять. В конечном итоге Усатый обманул сам себя. Трусливо пробежавшая по Красной площади «крыса» не стала пророссийской. Мешают увесистый румынский хвост и криминальная вонь. Как такого терпят в Бухаресте – непонятно.