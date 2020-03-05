Вечная память

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Николай Гуцул – о принципах жизни, Аллее героев и силе примера

В мае 2020 года Республика Молдова отметит 75-летие победы в Великой Отечественной войне. «Вече» – одна из неправительственных славянских правозащитных организаций, которая на протяжении четверти века занимается восстановлением памятников войны.

Акт сопротивления

– Николай Фёдорович, как получилось, что вы создали общественную организацию, в названии которой присутствовали слова «славянская правозащитная», когда в республике был популярным лозунг «чемодан – вокзал – Россия» и всего три года прошло после приднестровского военного конфликта?

– Наверное, это был, прежде всего, некий акт сопротивления тому беспределу, говоря нынешним языком, который обрушился на нас в 90-е годы. В первую очередь развал большой страны, в которой мы родились и где формировались наши понятия о правде, чести, справедливости. Поэтому основную цель создания организации я видел в сохранении самобытной культуры славянских народов, живущих в республике, в поддержании сельских школ, в восстановлении и реставрации воинских памятников. Это были главные составляющие моей жизни, которые мне, учителю истории, успевшему поработать и в России, и в Молдове, были особенно дороги, но рушились на глазах.

– С чего вы начали?

– В 1995 году учителям, как и другим жителям республики, не выплачивали заработную плату по полгода. Мы на базе сельских школ севера республики создали 16 первичных организаций «Вече», которые составляли списки основных нужд учебных заведений, сообщали, какие учителя-пенсионеры находятся в бедственном положении.

– Как вы нашли первых благотворителей?

– Я давно убедился: когда что-то делаешь для других, тебе сопутствует удача. Поскольку одно время я жил и работал в Кургане, решил обратиться за помощью в Тюменский регион. Понятно, что никто из промышленников нефтяной столицы России не ответит на письмо из далёкой Молдовы. Но где взять денег на это неблизкое путешествие? В поезде попутчик из Ярославля рассказал об уважаемом в городе человеке – генеральном директоре ОАО «Русьхлеб» Александре Зайченко, нашем земляке из Дубоссар. Я созвонился с ним, рассказал о своём проекте. Он и помог – оплатил поездку в Тюменскую область… Неделями я колесил по дорогам Сибири, объезжая десятки областей. И вот удача: несколько руководителей администрации согласились поддержать нас!

Мы стали помогать сельским школам Молдовы за счёт финансовой помощи из регионов Тюменской области, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа. Деньги приходили перечислением – на счёт «Вече», и мы по заявкам от первичных организаций распределяли их учебным заведениям.

Есть немало руководителей, которые считают большим достижением, когда выделяют 10–20 % средств из общего объёма затрат на восстановление памятника. Остальные деньги, уверены они, должна выделять Россия.

Слово генерала

– Как вы занялись восстановлением воинских захоронений?

– В 1996 году ко мне обратилась заведующая музеем села Малиновское Рышканского района. Там уже не один год работал мемориальный музей штаба 2-го Украинского фронта. Весной и летом 1944 года именно там (тогда – село Старый Балан) находился генеральный штаб фронта, где разрабатывался план проведения Ясско-Кишинёвской стратегической наступательной операции. В 90-х музей, откуда началось освобождение республики от фашистских войск, оказался забыт и заброшен.

Понимая, что в республике нужные средства я вряд ли найду, поехал в Москву, к участнику боёв за освобождение Молдавии, тогдашнему председателю президиума Совета ветеранов войны Степного фронта, включающего 2-й Украинский и Забайкальский, ныне покойному генерал-полковнику Петру Сысоеву. Мы встретились, я рассказал о бедственном положении музея. Пётр Иванович связался с Героем Советского Союза, генералом армии Валентином Варенниковым, в то время депутатом Госдумы РФ по делам ветеранов. По его совету я составил письма на имя глав администраций 19 субъектов РФ с просьбой о помощи, генерал Варенников их подписал. Так начался наш второй большой проект в селе Малиновское. Главным спонсором его реализации стало правительство Республики Саха (Якутия). В 1997 году музей был приведён в идеальное состояние. Но мы на этом не остановились.

– На территории восстановленного музея вы создали Аллею героев…

– Да, в 1999 году в честь 55-летия Ясско-Кишинёвской операции разбили на территории музея Аллею героев. Там на гранитных стелах выбиты имена Героев Советского Союза родом из Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Центральной России, Черноземья, Беларуси, Казахстана, Украины, удостоенных этого высокого звания за подвиги в боях за Молдавию, и имена молдавских соотечественников, удостоившихся звания Героя на фронтах Великой Отечественной. Оплатил все работы по созданию аллеи первый губернатор Новосибирской области Виталий Муха. Вскоре мы на ней поставили и бронзовые бюсты полководцев И. С. Конева, Р. Я. Малиновского и Ф. И. Толбухина. А в 2001 году «Вече» добилось, чтобы восстановленный мемориальный музей штаба 2-го Украинского фронта в Малиновском передали на баланс Министерства культуры. Было принято даже специальное постановление правительства.

В числе самых значимых наших проектов – участие в реконструкции мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм» в Новых Аненах и Eternitate – «Вечность» – в Кишинёве. Например, для столичного мемориала мы закупили в Карелии по умеренным ценам и доставили в столицу более 350 тонн самого лучшего в России гранита.

Русские своих не бросают

– На основании чего все эти годы Россия спонсировала восстановление и реконструкцию мемориалов и воинских памятников-захоронений на территории Молдовы?

– На основании подписанного 3 сентября 2011 года в городе Душанбе Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Между правительствами Молдовы и России не подписан специальный договор о совместном финансировании обустройства воинских памятников-захоронений. Тем не менее при поддержке посольства Российской Федерации в РМ и при финансовой поддержке различными регионами этой страны каждый год выделяются целевые денежные средства на восстановление воинских святынь в Молдове, где захоронены советские воины разных национальностей, павшие в боях с фашизмом на молдавской земле.

– А как местные власти республики участвуют в этом благородном деле?

– Я признателен многим примарам населённых пунктов республики, которые внесли весомый вклад в восстановление и реконструкцию мемориалов и воинских памятников в своих городах и сёлах.

Но есть немало руководителей, которые считают большим достижением, когда выделяют 10–20 % средств из общего объёма затрат на восстановление памятника. Остальные деньги, уверены они, должна выделять Россия. Сталкиваясь с такой позицией, хочется вслед за героем известного фильма воскликнуть: «Да что ж такое?! Были же люди как люди – и вдруг все сразу стали кретинами!»

Аудит совести

– Что в первую очередь нужно сделать для сохранения воинских памятников освободителям Молдавии от фашистских оккупантов и участникам Великой Отечественной войны из нашей республики?

– Увы, сейчас всё делается для того, чтобы предать забвению героизм и огромный вклад советского народа в борьбу с фашизмом. В Молдове необходимо провести полную инвентаризацию таких мест. Вся информация и фотографии воинских памятников и кладбищ фронтовиков должны находиться в интернете в свободном доступе, чтобы все видели, в каком они состоянии. А чтобы начался процесс восстановления, необходим законопроект, оговаривающий предоставление льгот экономическим агентам, которые захотят финансировать данные работы – как это делалось при восстановлении монастырского комплекса в Курках.

– Недавно прошла презентация вашей шестой книги «Восстановленные воинские памятники в Республике Молдова». Кому она адресована?

– Всем неравнодушным гражданам страны, которых у нас большинство. В книге-альбоме 660 фотографий, рассказывающих об усилиях «Вече». Надеюсь, нашему примеру последуют другие.

ДОСЬЕ

Николай ГУЦУЛ родился 16 апреля 1955 года в селе Новые Фундуры Глодянского района. Окончил исторический факультет Курганского государственного пединститута и юридический факультет Славянского университета Молдовы. Работал учителем, завучем и директором школы. С 1995 года возглавляет славянскую правозащитную организацию (СПО) «Вече». За 25 лет организация реализовала более 80 проектов по реконструкции и благоустройству воинских памятников и мемориалов советским воинам, погибшим при освобождении Молдавии от фашистских оккупантов. Автор 6 книг на эту же тему. Награждён правительственными наградами РМ и РФ. Депутат парламента (2005 – 2009 гг.).

Татьяна СОЛОВЬЁВА