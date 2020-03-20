Вечеринка вместо карантина: заражённая COVID-19 жительница Сынжерей организовала праздник по возвращении из Англии

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В городе Сынжерей был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. Болезнь была обнаружена у 59-летней женщины, которая вернулась из Англии 16 марта. До того, как у неё появились симптомы, женщина организовала праздник в честь своего дня рождения. Более того, она посетила местный салон красоты.

– В среду она себя плохо почувствовала, поэтому вызвала скорую помощь. Врачи перевезли её в Кишинёв. Вчера мне сообщили, что у неё тест на коронавирус показал положительный результат. Надеемся, что это первый и последний случай в Сынжерей. Мы идентифицировали круг людей, с которыми она вступала в контакт. Речь идёт о 21 человеке, – рассказал примар города.

Он также отметил, что двое из тех, с кем контактировала заболевшая, были также госпитализированы с симптомами COVID-19. Результаты их тестов пока неизвестны, передаёт deschide.md.

Напомним, что в соответствии с поправками в законодательство, внесёнными на прошлой неделе, лица, которые не будут соблюдать профилактические меры или меры по борьбе с эпидемическими заболеваниями и станут причиной их распространения, будут наказаны штрафом в размере до 1 000 условных единиц (до 50 000 леев) или лишением свободы до 3 лет.

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