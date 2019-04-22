Вечер военно-патриотической песни прошел в Кишиневе (ФОТО)

Вечер военно-патриотической песни прошел в Кишиневе (ФОТО)

21 апреля в Афганском парке прошел очередной вечер военно-патриотический песни. Мероприятие состоялось под эгидой молодёжной организации «Волонтёры Победы». 

Молодёжное движение Партии социалистов «Молодая гвардия» при поддержке Российского центра науки и культуры вместе со столичными лицеями провели музыкальную программу, в которых приняли участие как дети, так и взрослые. Были исполнены песни военных лет и послевоенного периода, а также вальс. Отдельным пунктом мероприятия стало огненное шоу.

Стоит отметить, что «Молодая Гвардия» проводит Вечер военно-патриотической песни ежегодно в преддверии Дня Победы.

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