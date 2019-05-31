Вчерашний дождь затопил подвалы частных домов в Кишиневе

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Согласно информации Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД, в результате обильных дождей, прошедших по всей Молдове 30 мая, пострадали многие домашние хозяйства и не только.

Так, дождь размыл 15 километров местной дороги в городе Яловены и затопил 15 подвалов и 5 погребов в этом населенном пункте. В Шолдэнештах спасателям пришлось выкачивать воду из трех жилых домов, а в Рошу Кагульского района – из двух подвалов.

Помощь понадобилась и в районах Сынжерей, Кэушень и Унгень, где вода также затопила многие подвалы и погреба. В Кишиневе пожарные выкачали воду из подвалов многих домов по улице Друмул Виилор, а также по улице Сфынтул Николае в пригороде Кодру.

Специальные комиссии оценивают причиненный ущерб.