Вчерашний дождь нанёс серьёзный ущерб: уничтожены десятки гектаров сельскохозяйственных культур и затоплены дороги

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, из-за обильных осадков, которые прошли по всей стране вчера, 24 мая, ущерб был нанесён ряду населённых пунктов.

Так, в селе Унцешты Унгенского района дождём и ветром снесло около 100 листов шифера с трёх жилых домов, а в селе Рэдений Векь осадки уничтожили около 0,3 км дороги. В Кагульском районе дожди повредили сельскохозяйственные посевные площади в Джурджулештах и Кышлица Прут, а в населённом пункте Слободзея Маре были затоплены участки дороги.

Обильные осадки были зарегистрированы и в районах: Леова, Резина, Оргеев, Страшены, АТО Гагаузия. Так, в гагаузских сёлах Котовское, Етулия и Чишмичой дождь уничтожил участки дороги и повредил сельскохозяйственные культуры. Кроме этого, согласно последней информации, в селе Чишмичой было уничтожено около 24 гектаров виноградников и 23 гектара вишнёвых и сливовых садов.

Специальная комиссия подсчитывает нанесенный непогодой материальный ущерб.