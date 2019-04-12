Вчера – водитель, сегодня – пешеход: в столице поймали пьяного мужчину, севшего за руль автомобиля (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл в столичном секторе Ботаника, когда экипаж НИП заметил автомобиль, который хаотично ехал по дороге. Полицейские указали водителю остановиться, однако он проигнорировал приказ, проехал мимо, после чего припарковался, в надежде ввести в заблуждение сотрудников НИП.

Подойдя к водителю, сотрудники полиции попросили у него предъявить документы. В ходе беседы патрульные почувствовали запах алкоголя, который исходил от мужчины, передаёт canal3.md. В связи с этим водителя попросили пройти тест на алкоголь, однако он вновь отказался выполнять требование полицейских.

На камеру мужчина стал отрицать, что он употреблял спиртные напитки. Более того, начал утверждать, что не он находился за рулём автомобиля, указав на своего приятеля, который не был в состоянии алкогольного опьянения. Супруга водителя также стала утверждать, что за рулём находился друг семьи.

В результате нетрезвого мужчину задокументировали, а транспортное средство отправили на штрафстоянку. Подозреваемому грозит уголовное наказание за отказ пройти алкотест.