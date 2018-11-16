Вблизи третей горбольницы на Рышкановке вновь сбили пешехода: пострадавшая получила открытый перелом

По словам свидетелей, женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

Инцидент произошёл сегодня, 16 ноября, в столичном секторе Рышкановка. Фотографии с места происшествия были опубликованы в группе «Город без маршруток».

По словам свидетеля ДТП, женщина переходила дорогу в неположенном месте и не убедилась в своей безопасности. В результате аварии она получила открытый перелом. На место происшествия прибыла скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшую.

-Пока тут стояли, человек 10 перебежало дорогу. И даже в тот момент, когда сбитая женщина лежала. Даже это не урок для других, увы, – сообщила свидетель ДТП.

Жители района говорят, что это уже не первый случай, когда на данном участке сбивают пешехода.

– Там всегда бегают через две сплошные. Хотя переходы в шаговой доступности, – пишут они.

Органы правопорядка, прибывшие на место ДТП, выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают виновного.