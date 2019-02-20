Вблизи монастыря Хынку произошла серьёзная авария с участием машины Пограничной полиции (ФОТО)

Вблизи монастыря Хынку произошла серьёзная авария с участием машины Пограничной полиции (ФОТО)

Серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей произошло сегодня ранним утром вблизи монастыря Хынку в селе Бурсук Ниспоренского района. Одной из повреждённых оказалась служебная машина пограничников.

Столкновение автомобилей было настолько сильным, что они превратились в груду металла, пишет publika.md. Пока остаётся неизвестным пострадал ли кто-то в результате ДТП, и в каком состоянии находятся водители.

Органам правопорядка предстоит выяснить причину аварии и установить виновного в ней.

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