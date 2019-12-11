Вблизи Чадыр-Лунги перевернулся трактор: пострадали два человека (ФОТО)

Вблизи Чадыр-Лунги перевернулся трактор: пострадали два человека (ФОТО)

ДТП произошло вблизи муниципия Чадыр-Лунга. Там перевернулся трактор с прицепом, в результате чего пострадали два человека.

Авария случилась сегодня в первой половине дня на автодороге, связывающей Чадыр-Лунгу и село Валя Пержей. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за густого тумана и гололедицы, в результате чего трактор перевернулся, передаёт gagauzinfo.md.

Травмы и порезы от битого стекла получили тракторист и пассажир. Их доставили в районную больницу Чадыр-Лунги. Один из пострадавших получил перелом руки. Его перенаправили на лечение в кишиневскую Больницу скорой помощи.

Обстоятельства выясняются.

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