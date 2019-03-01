Важный призыв Службы скорой помощи: Ваш ложный вызов может стоить жизни другого человека (ВИДЕО)

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Центр скорой догоспитальной медицинской помощи создал социальный ролик, посылом которого является – уважать работу экипажей скорой помощи, уступать им дорогу и не делать ложных и необоснованных вызовов.

Так, согласно озвученным данным, в среднем в день Центр скорой догоспитальной медицинской помощи получает около 2 800 вызовов различной степени срочности. В течение предыдущего года на дорогах страны произошло 28 аварий с участием машин скорой помощи, 13 из них произошли на перекрёстках.

– Для нас все звонки важны. Но для того, чтобы добраться до пациентов, мы нуждаемся в вашей поддержке. Мы просим быть внимательными, когда видите и слышите, что едет машина скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками, и стараться не загораживать проезд экипажа скорой помощи на дороге, чтобы не спровоцировать ДТП. Уступайте дорогу экипажу скорой помощи и помните, что от этой машины зависит жизнь человека, – призывает Центр скорой медпомощи.

Кроме этого, по данным ведомства, ежегодно Центр скорой медпомощи регистрирует около 120 тысяч ложных и необоснованных вызовов. В связи с этим, людей просят, прежде чем звонить, убедиться, что вызов действительно срочный.

– А если вы хотите сделать ложный вызов, подумайте, что этот необдуманный поступок может стоить жизни другого человека, – говорится в сообщении Центра.