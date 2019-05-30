Важные встречи президента в Башкирии: Гагаузия, Окница и Басарабяска подписали побратимские соглашения с регионами этой республики (ФОТО, ВИДЕО)

Важные встречи президента в Башкирии: Гагаузия, Окница и Басарабяска подписали побратимские соглашения с регионами этой республики (ФОТО, ВИДЕО)

По завершении рабочего визита в Республику Казахстан президент Молдовы Игорь Додон отправился с рабочей поездкой в Республику Башкортостан Российской Федерации по приглашению главы республики Радия Хабирова.

– В ходе беседы с ним подчеркнул стратегический характер партнёрства между Республикой Молдова и Российской Федерацией на уровне глав государств и объективную необходимость в углублении взаимодействия регионов наших стран. С удовлетворением констатировал тот факт, что товарооборот между Молдовой и Россией в 2018 году приблизился к отметке в один миллиард долларов. С целью укрепления нашего сотрудничества пригласил Радия Хабирова посетить Республику Молдова в сентябре нынешнего года, когда в Кишиневе состоится новый Молдо-российский экономический форум, где традиционно принимают участие представители российских регионов, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

По завершении встречи с врио Республики Башкортостан состоялась церемония подписания соглашений об установлении побратимских связей между регионами Башкирии и Гагаузской автономией, районами Окница и Басарабяска.

Стоит отметить, что пребывание главы государства в Уфе включает также встречу со студентами Башкирского государственного университета и Форум делового сотрудничества «Республика Молдова – регионы России», который организован Молдо-российским экономическим советом при активной поддержке сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.

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