Важные решения для молдавских автомобилистов были приняты парламентом по инициативе ПСРМ

Водители, попавшие в ДТП, которые обошлись без человеческих жертв и без тяжких последствий, смогут избежать уголовной ответственности. Данная инициатива депутата от фракции Партии социалистов Адриана Лебединского была одобрена вчера, 8 ноября, парламентом.

Парламентарии решили изменить существующую на сегодняшний день процедуру,и дать возможность сторонам-участникам ДТП, при условии констатации врачами травм средней степени тяжести, прийти к мировому соглашению.

– Лица, пострадавшие в ДТП, и получившие травмы средней степени тяжести, могут обойтись мировым соглашением. У нас очень много случаев, когда автомобиль попадает в аварию, виноват, допустим, муж, который сидел за рулем, а у его супруги, находившейся на пассажирском сидении, поврежден палец, или получена другая травма средней степени тяжести. В результате, выходит, что муж – осужден за это, а жена – травмирована, – пояснил Лебединский.

В окончательном чтении был утвержден и еще один проект депутата-социалиста, предусматривающий, что автомобилисты, попавшие в ДТП, в котором никто из людей не пострадал, могут на месте заполнить протоколы, и обойтись без вызова полиции и без прохождения наркологической экспертизы. По словам автора законопроекта, он вступит в силу через 6 месяцев, после его публикации в Официальном мониторе, то есть, в мае следующего года.

– В случае ДТП, обошедшихся без жертв и без травм, стороны могут заполнить протоколы, которые будут считаться документами констатации и основанием для того, чтобы страховая компания начала процедуру выплаты ущерба участникам дорожного движения, – сказал он.

Обе инициативы были поддержаны большинством голосов депутатов законодательного органа.