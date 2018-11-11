Важные рекомендации: как правильно обеспечить безопасность – свою и детей

Важные рекомендации: как правильно обеспечить безопасность – свою и детей

Для того чтобы обеспечить свою безопасность, безопасность детей, а также сохранность своего имущества, Генеральный инспекторат полиции совместно с Управлением полиции АТО Гагаузии рекомендует всем жителям страны придерживаться простых, но в то же время немаловажных правил.

Так, чтобы не стать жертвой карманников, домушников, автоворов, угонщиков и обеспечить безопасность свою и детей, правоохранители советуют:

  • уходя из дома, убедитесь, что вы заперли дверь и включили сигнализации;
  • если вы живете на первом этаже или в частном доме, установите на окна решетки;
  • находясь в общественных местах, не держите деньги в задних карманах одежды или багажа;
  • установите в вашем подъезде домофонную систему;
  • немедленно проверьте сумку, карман и кошелек, если вас толкнули в общественном транспорте,
  • будьте начеку, ожидая общественный транспорт, обращайте внимание на поведение окружающих вас людей;
  • в общественных местах избегайте разговоров с незнакомыми вам людьми, это может быть маневром  карманников;
  • обеспечьте установку не менее двух замков на входную дверь;
  • храните отдельно деньги, личные документы и ключи от дома или автомобиля;
  • не паркуйте автомобиль в неосвещенных или неохраняемых  местах;
  • поддерживайте хорошие отношения с соседями, чтобы в случае вашего отсутствия они могли присмотреть за домом;
  • проверьте блокировку багажного отделения и дверей перед выходом из машины;
  • во время вашего отсутствия обеспечьте надлежащий присмотр за вашим ребенком, чтобы избежать неприятных ситуаций;
  • обеспечьте хорошее освещение подъезда и лестничной площадки;
  • не оставляйте ключи в замке зажигания или в машине, оплачивая заказ на автозаправочных станциях;
  • не разрешайте вашему ребенку пользоваться дорогими мобильными телефонами, золотыми украшениями или другими ценными вещами, которые  могут служить соблазном для преступников;
  • не оставляйте внутри машины сумки, кошельки, технику или другие ценности;
  • научите своих детей не устанавливать дружеские отношения с незнакомыми людьми и не впускать чужаков в свой дом;
  • научите  ребенка, пересекать улицу только при зеленом свете светофора и на пешеходных переходах.

В случае если вы стали жертвой или свидетелем преступления, постарайтесь максимально точно запомнить внешность и особенные приметы подозреваемого, и вызвать полицию по короткому номеру 112.

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