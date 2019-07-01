Важные нововведения для родителей: при досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком пособие будет сохранено

Матери или отцы, возвращающиеся к работе до истечения отпуска по уходу за ребенком, будут иметь право на получение ежемесячного пособия на ребенка. Поправки вступили в силу сегодня, 1 июля.

В то же время было упрощено определение основы расчета пособия по беременности и родам и месячного пособия на ребенка до трехлетнего возраста, которое будет применяться с 1 июля 2019 года. Таким образом, основой расчета выплат является среднемесячный страховой доход, достигнутый за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу страхового риска, доход, с которого рассчитывались и выплачивались отдельные взносы в фонд социального страхования. При отсутствии застрахованного дохода в некоторые календарные месяцы или во все месяцы 12 календарных месяцев, включенных в расчет, эти месяцы заменяются тем же числом последовательных календарных месяцев, непосредственно предшествующих периоду, включенному в расчет застрахованного дохода. Период замещения не превышает 36 календарных месяцев подряд.

Если застрахованное лицо в течение 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу страхового риска, не получало застрахованного дохода, поскольку оно находилось в декретном отпуске и/ или отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, размер пособия по беременности и родам и месячного пособия на воспитание ребенка определяется на базе расчета, на основании которого эти пособия были рассчитаны для предыдущего ребенка, в том числе в тех случаях, когда лицо получало разовые выплаты в течение этого отпуска.

Согласно новым поправкам, в случае застрахованных лиц, для которых отсутствует основа для расчета пособия по беременности и родам, основа для расчета составляет 35% от прогнозируемого правительством среднего месячного оклада, а размер пособия на воспитание ребенка до достижения им трехлетнего возраста представляет собой размер ежемесячного минимального пособия на ребенка в случае застрахованного лица.

Среднемесячная зарплата, прогнозируемая на 2019 год, составляет 6975 леев, а минимальная сумма ежемесячного пособия на ребенка составляет 640 леев. Ежемесячная сумма пособия по беременности и родам составляет 100% от базы расчета, а ежемесячная сумма пособия на ребенка составляет 30% от базы расчета, пишет moldpres.md.