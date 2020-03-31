Важные новости для обладателей патентов: платить за них в период кризиса не придется, а срок действия документов будет продлен (ВИДЕО)

Важные новости для обладателей патентов: платить за них в период кризиса не придется, а срок действия документов будет продлен (ВИДЕО)

Еще одно решение в поддержку населения и экономических агентов! На сей раз оно касается патентообладателей. В период приостановления деятельности рынков платить за патенты им не придется. Более того, срок действия документов будет продлен. 

Хорошие новости на брифинге для прессы сообщил Игорь Додон.

– Так как были закрыты рынки, порядка 8 000 обладателей патентов остались без возможности работать. Было принято следующее решение: в период приостановления деятельности рынков они не будут оплачивать патенты. Также будет продлен срок действия этих документов, – сказал он.

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