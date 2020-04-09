Важно знать! Имеет ли право интернет-магазин не указывать публично стоимость товара на сайте или в соцсетях?

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Немногие знают, что владельцы интернет-магазинов обязаны публично указывать стоимость товара на своём сайте или в социальных сетях. Сообщать цену конфиденциально посредством личных сообщений или использовать чат-бот является нарушением закона.

В связи с этим власти призывают предпринимателей, которые занимаются онлайн-торговлей, в том числе через социальные сети, соблюдать закон, передаёт tv8.md.

По словам начальника одного из управлений Национального центра по защите персональных данных Сергея Бозиану, практика указывать стоимость товара в личных сообщениях нарушает Закон об электронной торговле. Кроме того, использование чат-ботов, которые отправляют сообщения: «Здравствуйте! Благодарим, что вы обратились к нам. Мы вам ответили в личных сообщениях», представляет собой обработку персональных данных. Это нарушает закон, поэтому потребителям советуют сообщать о таких действиях.

– Использовать такие средства можно только при условии соблюдения 4 статьи Закона об электронной торговле, – отметил эксперт.

Стоит отметить, что онлайн-торговля начала набирать обороты в Молдове в последние несколько лет. Во многих интернет-объявлениях не указывается стоимость товара или услуги. Продавцы сообщают цену потенциальным покупателям лишь в личных сообщениях.

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