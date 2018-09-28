Важно знать: в выходные в Кишиневе изменится движение общественного транспорта

В связи с проведением в столице Международного кишиневского марафона, в эти выходные, 29 и 30 сентября, в Кишиневе будет изменено движение общественного транспорта, пишет point.md.

Изменения в маршруте общественного транспорта 29 сентября

Так, в ночь с пятницы на субботу, 29 сентября, транспортное движение будет приостановлено по бул. Штефан чел Маре от ул. Бэнулеску-Бодони до ул. Пушкина. Общественный транспорт на протяжении субботы будет двигаться по следующим маршрутам:

Троллейбусы:

Маршруты № 1, 4, 5, 8 и 22 по направлению к сектору Буюканы будут установлены по ул. Букурешть, в объезд площади Великого национального собрания;

Маршрут № 30 и 31: от бул. Штефан чел Маре по ул. Василе Александри, ул. Букурешть, ул. Пушкина, бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

Маршруты № 5, 9, 11, 17, 46 и 122: в оба направления в объезд площади Великого национального собрания.

Изменения в маршруте общественного транспорта 30 сентября

В ночь с субботы на воскресенье, 30 сентября, с 04.00 будет перекрыто движение на участке бул. Штефана Чел Маре от Тома Чорба до пересечения с бул. Негруцци, а также отрезок от ул. Чуфля до ул. Трандафирилор. На виадуке будет приостановлено движение только на одной полосе, ведущей из сектора Ботаники в Центр. Маршруты общественного транспорта будут изменены следующим образом:

Троллейбусы:

Маршрут № 1: сокращается до завода ”TRACOM”;

Маршрут № 2: изменяется следующим образом – от ул. Г. Асаки по ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту;

Маршруты № 4, 5, 8: маршрут сокращается до ЖД вокзала;

Маршруты № 7, 10, 24, 25: сокращается до Цирка;

Маршрут № 9: приостанавливается;

Маршрут № 13: изменяется следующим образом – от ул. Измаил по бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарина (в обратную сторону), Д. Кантемир, ул. Измаил и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 17: изменяется следующим образом – от бул. Траян по бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарина (в обратную сторону) и далее по установленному маршруту;

Маршрут №22: изменяется следующим образом – от бул. Штефан чел Маре по ул. А. Щусева, ул. Букурешть, виадук, бул. Дачия, бул. Траян, ул. Гренобля, ул. Г. Асаки, ул. Василе Александри, ул. А. Матеевич, ул. Пушкина, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 29: сокращается до парка «Алунелул»;

Маршрут №30: изменяется следующим образом – от бул. Дачия по ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарина (в обратную сторону), бул. Дечебал, ул. Зелинского, бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

Маршрут №31: сокращается до бул. Ю. Гагарина перекресток с бул. Константин Негруци;

Маршрут №32: сокращается до ул. Колумна.

Автобусы:

Маршрут №5: по направлению к сектору Чокана, маршрут устанавливается по ул. Александру чел Бун, а по направлению к сектору Ботаника – по ул. Колумна;

Маршрут №9: изменяется следующим образом – от площади Д. Кантемир по бул. Штефан чел Маре, ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. В. Александри, ул. Пан Халиппа, ул. Ион Инкулец и далее по установленному маршруту, в обратную сторону – от ул. Измаил по ул. Букурешть, ул. А. Щусева, бул. Штефан чел Маре;

Маршрут №11: изменяется следующим образом – от ул. Измаил по ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту;

Маршруты № 17, 46: устанавливается по ул. Букурешть, ул. Василе Александри, ул. Михай Когэлничану, ул. Измаил, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту;

Маршруты №18, 33, 44: изменяется следующим образом – от ул. Тигина по ул. Колумна, ул. Измаил, бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту;

Маршрут №26: устанавливается по ул. Албишоара в оба направления;

Маршрут №122: маршрут устанавливается от бул. Штефан чел Маре по ул. Алексей Щусев, ул. Букурешть, ул. Василе Александри, ул. Михай Когэлничану, ул. Измаил, ул. Букурешть, ул. Алексей Щусев, бул. Штефан чел Маре и далее по по установленному маршруту.

Маршрутные автобусы:

Маршруты № 101, 154: по направлению к сектору Ботаника – по обычному маршруту, по направлению к сектору Буюкань, маршрут изменяется следующим образом – от ул. Индепенденцей по ул. Т. Стришкэ, ул. П. Унгуряну, ул. Гренобля, ул. Н. Тестемицану, ул. И. Инкулец, ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 103: в одну сторону – бул. Штефан чел Маре по ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Чуфля, бул. Дачия по ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, ул. Н. Титулеску и далее по установленному маршруту;

Маршруты № 113, 117 (в обратную сторону), 189: по направлению к секторам Рышкановка и Чокана, маршрут изменяется следующим образом – от бул. Дачия по ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарина, бул. Д. Кантемир, ул. Измаил и далее по установленному маршруту;

Маршруты № 113, 189: по направлению к сектору Ботаника, маршрут изменяется следующим образом – от ул. Измаил по бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарина, бул. Дечебал, ул. Трандафирилор, бул. Дачия и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 114: от ул. А. Щусева по ул. Букурешть, ул. Василе Александри, ул. А. Щусева и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 116: в одну сторону – от бул. Григоре Виеру, ул. Константин Тэнасе, ул. Бэнулеску-Бодони, ул. Александру чел Бун по ул. Сергей Лазо, ул. Колумна, ул. Михай Витязул, ул. Алексей Щусев, ул. Букурешть, ул. Василе Александри и далее по установленному маршруту. В обратную сторону – от ул. Михай Еминеску по ул. Букурешть, ул. Алексей Щусев, ул. Михай Витязул, ул. Митрополит Дософтей, ул. Триколорулуй, ул. Колумна, ул. Пушкина и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 129: в одну сторону – от бул. Григоре Виеру, ул. Константин Тэнасе, ул. Бэнулеску-Бодони, ул. Александру чел Бун по ул. Сергей Лазо, ул. Колумна, ул. Михай Витязул, ул. Алексей Щусев, ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту. В обратную сторону – от ул. Михай Еминеску по ул. Букурешть, ул. Алексей Щусев, ул. Михай Витязул, ул. Митрополит Дософтей, ул. Триколорулуй, ул. Колумна, ул. Пушкина и далее по установленному маршруту;

Маршруты №120, 169, 178, 186, 190, 191: будут разделены на две части и будут следовать до центра города, а именно:

a) Из секторов Телецентр и Малая Малина будут следовать по ул. Измаил, с поворотом на ул. 31 августа 1989, ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. Измаил и далее по установленному маршруту;

b) Из секторов Чокана и Рышкановка будут следовать до остановки «Магазин Уник» с разворотом по ул. Измаил.

Маршруты № 165, 175: в одну сторону – от бул. Ю. Гагарина по бул. Д. Кантемир, ул. Измаил в обратном направлении на перекрестке с бул. Штефана чел Маре. В обратную сторону – от ул. Измаил по бул. Д. Кантемир, бул. Юрий Гагарин и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 185: по направлению к сектору Буюкань, маршрут изменяется следующим образом – от бул. Дачия по ул. Христо Ботева, ул. Т. Стришкэ, ул. П. Унгуряну, ул. Гренобля, ул. Н. Тестемицану, ул. И. Инкулец, ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 192: в одну сторону – от ул. Михай Витязул по ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Измаил и далее по установленному маршруту. В обратную сторону – от ул. Пан Халиппа по ул. ул. Измаил, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михай Витязул и далее по установленному маршруту.