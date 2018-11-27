Важно знать: в ближайшие дни из-за нестабильной погоды аэропорт может изменить расписание или отменить некоторые рейсы (ВИДЕО)

Тем, кто планирует в ближайшие дни воспользоваться услугами Международного аэропорта Кишинёва, необходимо знать, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, может измениться расписание полётов, а некоторые рейсы могут и вовсе отметиться.

В связи с этим руководство аэропорта рекомендует пассажирам, которые запланировали путешествие регулярно посещать официальный сайт аэропорта, чтобы заранее узнать о возможных изменениях на табло. В случае каких-либо изменениях пассажирам предлагают связаться с представителями авиакомпаний, выполняющих рейс, чтобы узнать все детали, пишет n4.md.

Напомним, что вчера, 26 ноября, густой туман нарушил работу Международного аэропорта Кишинева. Некоторые вылеты и прилеты отменились, а некоторые задержались на несколько часов.