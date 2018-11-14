Важно знать тем, кто собирается в путешествие: какие лекарства можно и нельзя провозить через границу Молдовы

Очень часто, собираясь в путешествие в другую страну, многих интересует, какие лекарства можно перевозить через границу, при каких условиях, и в каком количестве. В связи с этим Таможенная служба Молдовы разъясняет правила ввоза и вывоза из страны лекарств и медицинских инструментов.

Лекарства являются частью вещей из категории личного потребления и их можно ввозить и вывозить из Молдовы при условии, что общее количество медикаментов в сумке или чемодане не превышает нормы, необходимой для лечения во время пребывания в другой стране. Ещё одним важным условием для перевозки лекарств является наличие к ним рецептов, на основании которых они были выданы, или других документов, выданных медицинским учреждением, в котором указывается название, способ и продолжительность применения лекарственного препарата.

Часто случается так, что таможенники находят в почтовых посылках медикаменты, содержащие наркотические или психотропные вещества, которые за границей можно приобрести без рецепта, а в Молдове они выпускаются строго на его основании. Стоит отметить, что согласно нашему законодательству, ввоз в страну таких медикаментов квалифицируется как контрабанда и может наказываться лишение свободы на срок до 5 лет. К этой категории относятся такие препараты, как Модафинил, Альпразолам или Трамадол. Полный список наркотических, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю, можно увидеть здесь.

Кроме этого, тем, кто предпочитает летать за границу самолётом, рекомендуется обращаться к представителям авиакомпаний за информацией о правилах или любых ограничениях, связанных с перевозкой медикаментов.