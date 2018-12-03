Важно знать: как граждане Молдовы смогут воспользоваться миграционной амнистией в России

Сегодня, 3 декабря, на сайте Министерства внутренних дел РФ было опубликовано официальное решение руководства Российской Федерации, касающееся сотен тысяч граждан Молдовы, которые нарушили миграционное законодательство РФ. В нем говорится о механизме миграционной амнистии для молдаван.

Таким образом, граждане Республики Молдова, находящиеся на территории Российской Федерации с нарушением разрешенного срока пребывания, смогут в период с 1 января по 24 февраля 2019 года выехать в Республику Молдова без привлечения их к административной ответственности за нарушение сроков пребывания и принятия в отношении них решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в соответствии с частями 4 и 8 статьи 26 и частями 12, 13 и 14 статьи 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В отношении граждан Молдовы, которые выедут в Республику Молдова в указанный период, начиная с 25 февраля 2019 года будет вестись работа по пересмотру в сторону отмены или смягчения уже принятых в отношении них в соответствии с частями 4 и 8 статьи 26 и частями 12, 13 и 14 статьи 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

Напомним, что решение было принято в соответствии с просьбой Президента Республики Молдова Игоря Додона, озвученной им в ходе официального визита в Москву 31 октября 2018 года в рамках встречи с российским лидером Владимиром Путиным.