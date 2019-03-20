Важно знать: как будет работать налоговая в последние дни подачи деклараций о доходах

Важно знать: как будет работать налоговая в последние дни подачи деклараций о доходах

25 марта истекает срок подачи деклараций о доходах для юридических лиц. Речь идет о тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, кто работает в сфере юстиции и занимается независимой деятельностью.

Государственная налоговая служба отмечает, что программа работы учреждения будет расширена. Так, для подачи деклараций о подоходном налоге для юридических лиц будет изменён график работы следующим образом:

  • 20-22 марта – с 08:00 до 19:00;
  • 23-24 марта (суббота и воскресенье) – с 09:00 до 15:00;
  • 25 марта – с 08:00 до 19:00.

Кроме этого, ГНС установит расширенный график в последний период подачи деклараций о доходах для физических лиц. Так, учреждения будут работать следующим образом:

  • 20-21 апреля (суббота и воскресенье) – с 09:00 до 15:00;
  • 22-26 апреля – с 08:00 до 19:00;
  • 27 апреля (суббота) – с 09:00 до 15:00;
  • 30 апреля – с 08:00 до 17:00;
  • 1 мая – с 09:00 до 15:00;
  • 2 мая – с 08:00 до 19:00.

Дополнительную информацию о подаче декларации можно получить в колл-центре ГНС по номеру 0 8000 15 25. Звонок бесплатный.

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