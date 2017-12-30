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Важно знать: как будет ездить общественный транспорт в новогоднюю ночь

Важно знать: как будет ездить общественный транспорт в новогоднюю ночь

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что с 20.00 31-го декабря по 02.00 1-го января будет перекрыто движение транспорта по бульвару Штефана чел Маре от улицы Марии Чеботарь до улицы Василе Александри. 

Также движение будет перекрыто и по улице Александра Пушкина в периметре улиц Букурешть и Колумна, а также по улице Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони в периметре улиц Букурешть и Колумна. В данной связи изменится движение столичных троллейбусов следующим образом:

  • №2 – ул. Георге Асаки, Измаил, Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту;
  • №1, 4, 5, 8, 22 будут ездить по улице Букурешть до улицы Алексея Щусева в обоих направлениях;
  • №30 – Штефан чел Маре, Василе Александри, Букурешть, Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, Алексея Матеевича, Александра Пушкина, Букурешть и далее по установленному маршруту.
  • №7, 10, 24 и 25 будут сокращены до улицы Албишоара.

Автобусы и микроавтобусы также будут объезжать зону, где будет запрещено дорожное движение.

 

 

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