Важно знать! ЧП в Молдове: Что делать можно, а что – нельзя

Важно знать! ЧП в Молдове: Что делать можно, а что – нельзя

Вчера, 17 марта, Парламент РМ объявил чрезвычайное положение в стране на 60 дней, то есть, до 15 мая. Решение наделило комиссию по чрезвычайным ситуациям правом принимать все законные меры для борьбы с распространением коронавируса. В зависимости от развития ситуации, срок ЧП может быть сокращен.

Объявление чрезвычайного положения позволяет властям быстро действовать в той или иной ситуации, но НЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, чем те, что уже были установлены/предприняты решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На этом этапе действуют следующие решения.

ДО 00.00 1 АПРЕЛЯ ДЕЙСТВУЕТ ЗАПРЕТ НА:

  • Розничную торговлю, за исключением торговли продуктами питания, фармацевтическими продуктами и топливом;
  • Деятельность коммерческих рынков любого профиля; 
  • Деятельность центров восстановления, в том числе бальнео-санаторных; 
  • Деятельность заведений общественного питания (ресторанов, баров, кафе) за исключением приготовления и доставки продукции в режиме кейтеринга (то есть, само заведение закрыто для посетителей, но оно может готовить и развозить свою продукцию гражданам на дом); 
  • Авиасообщение (коммерческие рейсы) со ВСЕМИ СТРАНАМИ МИРА
  • Международные железнодорожные перевозки; 
  • Доступ иностранных граждан на территорию РМ, за исключением дипломатов, обладателей прописки в Республике Молдова и лиц, сопровождающих товары. Ограничение не распространяется на тех иностранцев, кто уже находится на территории нашей страны.
  • Гражданам РМ въезд в Молдову НЕ ЗАПРЕЩЕН. В то же время соотечественников, которые сейчас находятся за границей, призывают ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЕЗДОК, так как в связи с введенными другими европейскими государствами ограничениями они рискуют оказаться заблокированными в транзитных зонах или на границах данных стран.

 

В то же время

НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ, ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ САНИТАРНЫХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ: 

  • Деятельность всех производственных предприятий;
  • Коммерческая деятельность на основе онлайн-доставки;
  • Деятельность общественного и междугороднего транспорта;
  • Оптовая торговля; 
  • Банковская деятельность;
  • Услуги общественного питания, но только путем прямой доставки на дом потребителям;
  • Строительные работы. 

Период пребывания учеников/студентов и дидактических кадров на дому будет продлен. Об этом будет сообщено позднее. При этом дистанционный образовательный процесс не должен прерываться.

Если до пятницы будет зафиксирован спад зарегистрированных в Молдове случаев коронавируса, некоторые решения чрезвычайной комиссии по здравоохранению могут быть пересмотрены, в частности, то, что касается розничной торговли.

ВАЖНО! ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЧЕМ ТЕ, ЧТО УКАЗАНЫ ВЫШЕ, НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ. ЛЮБАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ МОЖЕТ СТАТЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЛЮБЫЕ РЕШЕНИЯ ВЛАСТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕСТНЫХ, КОТОРЫЕ ПРЕВЫШАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯМИ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ. ВСЕ ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ И ДОВЕДЕНЫ ДО СВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

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