Важно знать! Билеты на проезд в троллейбусах меняют облик. Как они будут выглядеть (ФОТО)

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Новая модель билетов на проезд в троллейбусах будет пущена в оборот с понедельника, 1 июля. По словам местных властей, новые билеты будут обладать элементами повышенного уровня защиты, что позволить снизить риски их фальсификации.

Размер нового билета составляет 29×47 мм. Их изготовили из газетной бумаги серого цвета, нанеся при этом специальные элементы, которые, как считают в Управлении электротранспорта, не могут быть подделаны.

Печать новых билетов обошлась бюджету предприятия в 430 тысяч леев. Стоит отметить, что за последний год было зарегистрировано 24 случая подделки билетов на проезд в троллейбусах. В общей сложности, было сфальсифицировано более 4000 талонов, то есть, потери составили около 8000 леев.