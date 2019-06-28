Важно знать! Билеты на проезд в троллейбусах меняют облик. Как они будут выглядеть (ФОТО)

Важно знать! Билеты на проезд в троллейбусах меняют облик. Как они будут выглядеть (ФОТО)

Новая модель билетов на проезд в троллейбусах будет пущена в оборот с понедельника, 1 июля. По словам местных властей, новые билеты будут обладать элементами повышенного уровня защиты, что позволить снизить риски их фальсификации. 

Размер нового билета составляет 29×47 мм. Их изготовили из газетной бумаги серого цвета, нанеся при этом специальные элементы, которые, как считают в Управлении электротранспорта, не могут быть подделаны.

Печать новых билетов обошлась бюджету предприятия в 430 тысяч леев. Стоит отметить, что за последний год было зарегистрировано 24 случая подделки билетов на проезд в троллейбусах. В общей сложности, было сфальсифицировано более 4000 талонов, то есть, потери составили около 8000 леев.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md