Важно! “Железная дорога Молдовы” временно отменяет поезда в Москву, Санкт-Петербург и Одессу

Важно! “Железная дорога Молдовы” временно отменяет поезда в Москву, Санкт-Петербург и Одессу

Учитывая тот факт, что Украина официально решила закрыть свои границы, ГП “Железная дорога Молдовы” сообщает о временном приостановлении движения поездов по ряду направлений. 

В частности, с 14 марта не ездят поезда Кишинев – Москва, с 15 марта – Кишинев – Санкт-Петербург, а с 20 марта будет приостановлено движение и поезда Кишинев – Одесса.

– Стоимость билетов будет возвращена полностью, – говорится в сообщении предприятия. 

Напомним, что ранее временно приостановили движение поездов по направлению Кишинев – Яссы.

 

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