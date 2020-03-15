Важно! “Железная дорога Молдовы” временно отменяет поезда в Москву, Санкт-Петербург и Одессу

0

Учитывая тот факт, что Украина официально решила закрыть свои границы, ГП “Железная дорога Молдовы” сообщает о временном приостановлении движения поездов по ряду направлений.

В частности, с 14 марта не ездят поезда Кишинев – Москва, с 15 марта – Кишинев – Санкт-Петербург, а с 20 марта будет приостановлено движение и поезда Кишинев – Одесса.

– Стоимость билетов будет возвращена полностью, – говорится в сообщении предприятия.

Напомним, что ранее временно приостановили движение поездов по направлению Кишинев – Яссы.