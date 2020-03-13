Важно! Украина закрывает границу для иностранцев через 48 часов

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Через 48 часов Украина закроет границу для всех иностранцев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что данная мера связана со вспышкой коронавируса в мире. Об этом он заявил на брифинге, передает rbc.ua.

Напомним, что ранее Румыния закрыла два КПП на границе с Молдовой. Речь идёт о КПП «Оанча-Кагул» и КПП «Рэдэуць-Прут-Липкань». Кроме того, сегодня премьер-министр Ион Кику сообщил, что Молдова приостанавливает рейсы с Испанией и с Францией, а с воскресенья будут закрыты все европейские направления.