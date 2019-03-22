Важно! Те, кто декларирует имущество, могут получить консультацию по этому поводу по телефону

Важно! Те, кто декларирует имущество, могут получить консультацию по этому поводу по телефону

Национальный орган по неподкупности сообщает, что до 31 марта граждане Молдовы, которые декларируют своё имущество, могут воспользоваться телефонной консультацией и в выходные дни.

Таким образом, по данным пресс-службы ведомства, те, кто столкнулся с трудностями при заполнении декларации об имуществе, доходах и личных интересах, могут связаться с сотрудниками Национального органа по неподкупности следующим образом:

  • в субботу, 23 марта, по номерам: 022 820 607 и 022 820 616;
  • в воскресенье, 24 марта, по номерам: 022 820 619 и 022 820 622;
  • в субботу, 30 марта, по номерам: 022 820 619 и 022 820 616;
  • в воскресенье, 31 марта, по номерам: 022 820 607 и 022 820 622.

Консультации будут предоставляться с 08.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md