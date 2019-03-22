Важно! Те, кто декларирует имущество, могут получить консультацию по этому поводу по телефону

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Национальный орган по неподкупности сообщает, что до 31 марта граждане Молдовы, которые декларируют своё имущество, могут воспользоваться телефонной консультацией и в выходные дни.

Таким образом, по данным пресс-службы ведомства, те, кто столкнулся с трудностями при заполнении декларации об имуществе, доходах и личных интересах, могут связаться с сотрудниками Национального органа по неподкупности следующим образом:

в субботу, 23 марта, по номерам: 022 820 607 и 022 820 616;

в воскресенье, 24 марта, по номерам: 022 820 619 и 022 820 622;

в субботу, 30 марта, по номерам: 022 820 619 и 022 820 616;

в воскресенье, 31 марта, по номерам: 022 820 607 и 022 820 622.

Консультации будут предоставляться с 08.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.