Важно! С понедельника все работники образовательной системы в Кишиневе будут работать из дома!

Важно! С понедельника все работники образовательной системы в Кишиневе будут работать из дома!

Все сотрудники образовательной системы в муниципии Кишинев будут работать из дома с завтрашнего дня в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан. 

Он подчеркнул, что все дидактические и вспомогательные кадры должны будут ежедневно узнавать о состоянии здоровья детей/учеников по телефону или посредством других способов связи. В то же время образовательным учреждениям поручено каждый день докладывать о динамике эпидемиологической ситуации в рядах детей/учеников и персонала Генеральному управлению образования, молодежи и спорта.

 

 

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