Важно! Прием заявлений на получение пособия по безработице продолжается: детали

Важно! Подать документы на получение пособия можно дистанционно. Это: заявление о получении статуса безработного, заявление о предоставлении пособия по безработице и заявление о собственной ответственности. Распечатать их можно здесь. Также необходимо приложить копию удостоверения личности или вида на жительство, копию документов, подтверждающих образование и/или полученную квалификацию, и копию приказа об увольнении с последнего места работы.

Адреса электронной почты и другие контактные данные подразделений Агентства занятости населения можно найти тут.