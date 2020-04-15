Важно! Прием заявлений на получение пособия по безработице продолжается: детали

Национальное агентство занятости населения сообщает, что территориальные подразделения продолжают дистанционно принимать заявления на получение пособия по безработице в размере 2775 леев, предоставляемого в период действия ЧП.
В сообщении для прессы НАЗН отмечается, что, в соответствии с положениями Распоряжения №15 от 8 апреля Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, граждане страны, в том числе вернувшиеся из-за границы, и зарегистрированные в качестве безработных в территориальных подразделениях Агентства занятости населения, могут рассчитывать на пособие в размере 2775 леев. Цель данного решения заключается в поддержке нетрудоустроенного населения в период чрезвычайного положения. Согласно официальным данным, ежедневно заявления на получение пособия подают порядка 400-500 граждан.
Важно! Подать документы на получение пособия можно дистанционно. Это: заявление о получении статуса безработного, заявление о предоставлении пособия по безработице и заявление о собственной ответственности. Распечатать их можно здесь. Также необходимо приложить копию удостоверения личности или вида на жительство, копию документов, подтверждающих образование и/или полученную квалификацию, и копию приказа об увольнении с последнего места работы.
Адреса электронной почты и другие контактные данные подразделений Агентства занятости населения можно найти тут.
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