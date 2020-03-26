Важно! Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями в Кишиневе получат материальную помощь к Пасхе

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Определённые категории граждан, проживающих в столице, в том числе люди с ограниченными возможностями, получат материальную помощь от муниципалитета в преддверии праздника светлой Пасхи. Соответствующее решение было одобрено накануне муниципальной комиссией по соцзащите.

Таким образом, материальную помощь в размере 500 леев получат:

900 человек с нарушениями слуха из кишинёвского территориального филиала Общества глухих РМ;

850 человек с нарушениями зрения из кишинёвского территориального филиала Ассоциации незрячих РМ.

Кроме того, муниципальная комиссия рассматривает возможность предоставления материальной помощи в размере 500 леев ещё 1 711 пожилым и одиноким людям, которые являются бенефициарами соцпомощи на дому. Также будет рассмотрен запрос Ассоциации евреев Молдовы – бывших узников нацизма о предоставлении материальной помощи к Пасхе 21 человеку.

В то же время была рассмотрена и утверждена возможность предоставления продуктовых пакетов для 1200 социально-уязвимых лиц. Эту услугу, которая заменит бесплатные обеды в условиях ситуации с COVID-19, обеспечат школьные комбинаты и экономические агенты (поставщики услуг питания). Также 70 тысяч пенсионеров получат по 100 леев к Пасхе.

Списки бенефициаров материальной помощи были подготовлены ассоциациями и профильными организациями, а также территориальными отделениями Управления социальной помощи и здравоохранения. Деньги будут распределять с 30 марта через почтовые отделения вместе с пенсией.

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