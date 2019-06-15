Важно! Намеченный на воскресенье народный марш откладывается

Народный марш в поддержку новой власти, намеченный на это воскресенье, откладывается. Его проведут, но в другой день, о чем будет сообщено позднее. Об этом заявила премьер-министр Майя Санду.

– Просим вас завтра остаться дома и отпраздновать с семьями и друзьями падение режима. Знаем, что вы очень хотели приехать в Кишинев, чтобы отметить вместе падение диктатуры, и мы обязательно это сделаем, но позже. Мы знаем, как нелегко пришлось силовым органам в эти дни, знаем, что на них оказывали давление, держали под солнцем, давали незаконные указания. Большое мероприятие, которым мы бы отпраздновали освобождение Молдовы, возложит большую ответственность на плечи правоохранительных органов. Мы решили дать возможность отдохнуть полицейским, отложить народный марш и провести его чуть позже, – сказала она.