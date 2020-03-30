Важно! Государство поможет предприятиям, вынужденно приостановившим свою деятельность, сохранить рабочие места и выплатить зарплаты: детали (ВИДЕО)

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Государство окажет содействие предприятиям, которые вынужденно приостановили свою деятельность в результате решения комиссии по ЧС. Подробнее об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

– HORECA, торговля, развлекательные заведения – всем предприятиям, которые приостановили свою деятельность в результате решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и которые сохранят зарплату своим сотрудникам, при ее выплате государство вернет 100% налогов с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования, то есть, 44-45% от фонда заработной платы. Это поддержка государства предприятиям, которые пострадали. Но это произойдет в том случае, если зарплата будет не выше, чем в феврале, и на основании списка работников по состоянию на 1 марта. Повторю: всем предприятиям, которые были вынуждены приостановить свою деятельность из-за решения комиссии по ЧС, государство окажет содействие в фонд заработной платы на уровне 40-45%, – сказал глава государства.

Другим предприятиям, которые приостановили работу полностью или частично, но не по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будет возвращено 60% налога с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования, добавил президент.

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