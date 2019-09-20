Важная встреча в президентуре: Додон пообщался со спецпредставителем Путина и сопредседателем «Деловой России» (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон встретился с и.о. вице-премьера Республики Башкортостан, сопредседателем российской Общественной организации «Деловая Россия» Андреем Назаровым и специальным представителем Президента Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Гости прибыли в Республику Молдова для участия в Молдавско-российском экономическом форуме.

Глава государства приветствовал их в нашей стране и высоко оценил сотрудничество, сложившееся с российскими партнёрами в последние годы в торгово-экономической сфере. В частности, благодаря отмене Россией пошлин на импорт нескольких категорий молдавских товаров объём их поставок в РФ за первые шесть месяцев 2019 года увеличился на 30-40%.

– Выразил удовлетворение интересом российских деловых кругов к ведению бизнеса в нашей стране и готовностью инвестировать в экономику Молдовы. Заверил собеседников в том, что власти Молдовы приложат все усилия для создания привлекательных условий для всех инвесторов, которые приходят в нашу страну, в том числе из России. В этом же контексте обсудили реализацию ряда совместных проектов. Кроме того, наша сторона заинтересована в использовании опыта России по созданию института «бизнес-омбудсмена», – отметил президент на своей странице в соцсети.

Стороны пришли к единому мнению о том, что второй Молдавско-российский экономический форум, где принимают участие около тысячи представителей деловых кругов из Молдовы и России, является эффективной платформой для повышения инвестиционной привлекательности Республики Молдовы и установления долгосрочных партнёрских отношений в сфере бизнеса и инвестиций с Российской Федерацией.