Важная встреча в правительстве: Ион Кику обсудил с бизнесменами вопрос привлечения инвестиций в страну

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Ион Кику принял сегодня участие в заседании членов EBA (Ассоциации европейского бизнеса) и AmCham Moldova, которое состоялось в правительстве. В мероприятии приняли участие около 100 бизнесменов, а также посол США в Молдове Дерек Хоган и представители вышеназванных организаций.

– Я считаю дискуссии с бизнес-средой жизненно важными для исполнительной власти. Мы хотим, чтобы политики, которые мы продвигаем, четко согласовывались с вашими потребностями. Мы с самого начала стремились стать надежным и предсказуемым правительством. Но для того, чтобы увеличить инвестиционные возможности страны и придать стимул экономическому развитию, нам нужны внешние инвестиции. Мы знаем, как их получить, – отметил премьер в начале встречи.

Бизнесмены выразили готовность внести, вместе с правительством, вклад в создание среды, благоприятной для привлечения иностранных инвестиций в Республику Молдова. Предприниматели перечислили проблемы, с которыми они сталкиваются, и внесли предложения по их решению. В числе упомянутых вопросов были: реформирование сектора юстиции, построение верховенства закона, оцифровка государственного сектора, демонополизация страхового рынка, борьба с коррупцией в учебных заведениях, улучшение качества госуслуг, создание предсказуемой среды деятельности.

Присутствовавший на мероприятии посол США в Молдове Дерек Хоган, который также является почетным председателем AmCham, заявил, что роль бизнес-ассоциаций заключается в том, чтобы перенести в Молдову лучшие международные практики.

– Мы видим в Молдове огромный потенциал. Область ИКТ, туризм и легкая промышленность – это лишь некоторые из перспективных, готовых к инвестициям секторов. Есть шаги, которые правительство может предпринять, чтобы еще больше усилить этот потенциал. Сильные учреждения являются основой здорового делового климата. Поэтому мы работаем вместе с Правительством Республики Молдова над укреплением судебной системы, – заявил Дерек Хоган.

В завершение дискуссий премьер-министр Ион Кику поблагодарил бизнесменов за смелость и вдохновение, а посла США – за поддержку, оказываемую на протяжении всего времени Республике Молдова.