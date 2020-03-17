Важная информация! Железнодорожный вокзал в Кишинёве по ночам будет закрыт

Важная информация! Железнодорожный вокзал в Кишинёве по ночам будет закрыт

Начиная с сегодняшнего дня, 17 марта, Железнодорожный вокзал в Кишинёве будет закрыт в ночное время суток, с 20.00 до 08.00. Такие меры были предприняты в связи с отменой многих железнодорожных рейсов из-за коронавируса.

По данным пресс-службы ГП «Железная дорога Молдовы», вокзал в Кишинёве вернётся к обычному режиму работы, как только будут восстановлены все международные маршруты.

Напомним, что вчера из-за риска распространения коронавируса прекратил курсировать поезд Кишинев-Бухарест. 

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