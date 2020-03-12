Важная информация! Посольство Молдовы в России временно сокращает количество консульских услуг

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Посольство Республики Молдова в Российской Федерации сообщает, что с 16 марта 2020 года Консульский отдел временно сокращает количество услуг. Такие меры были предприняты в связи с необходимостью предотвращения риска распространения COVID-19.

Таким образом, Посольство Молдовы в России будет оказывать исключительно следующие консульские услуги:

Выдача свидетельства на возвращение на родину гражданам Республики Молдова (без предварительной записи). Рассмотрение дел по оформлению выезда граждан Республики Молдова на постоянное место жительства в РФ. Рассмотрение дел по выходу из гражданства Республики Молдова. Рассмотрение дел по восстановлению гражданства Республики Молдова. Выдача сопутствующих документов для репатриации умерших лиц (граждан Республики Молдова). Выдача необходимых сопутствующих документов в пользу несовершеннолетних детей (граждан Республики Молдова), оставшихся без попечения родителей на территории РФ.

Консульский Отдел будет предоставлять вышеупомянутые консульские услуги, за исключением Свидетельства на возвращение, только на основании предварительной записи по телефону: + 7 (495) 790-75-46 или е-мэйлу: consul.moscova@mfa.gov.md.