Важная информация для жителей Малой Малины и Кодру: изменения в маршрутах общественного транспорта (ВИДЕО)

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С 1 июня маршрут микроавтобуса №125 был сокращен до улицы Гренобля. Заезд в поселок Кодру не осуществляется.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Александр Одинцов, обращаясь к жителям Малой Малины и Кодру. Рассказал он и хорошую новость.

– Удалось убедить Управление транспорта не сокращать количество рейсов автобусов на маршруте №9, который продолжит обслуживать и Кодру. А с 1 сентября на маршруте №9 Управление транспорта запустит дополнительный рейс и после 20.00, – отметил он.