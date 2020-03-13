Важная информация для граждан, планировавших прилететь в Молдову из Испании или Франции

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Молдова приостановит авиасообщение с Испанией и Францией не в эту ночь, а в ночь с субботы на воскресенье, точнее – в 00.00 15 марта. Об этом объявил премьер-министр Ион Кику.

– У нас есть информация, что некоторые наши сограждане уже отправились в аэропорты этих стран, и чтобы не создавать напряженную ситуацию, мы решили дать возможность им прилететь еще завтра, – сказал он.

Он добавил, что на следующий день, в 00.00 16 марта, будут приостановлены рейсы из Австрии, Бельгии, Чехии, Кипра, Германии, Ирландии, Великобритании, Польши, Португалии, Румынии. Не исключено, что список будет дополнен и другими направлениями. Решение об этом будет принято завтра. Также с завтрашнего дня, отметил Кику, Молдова не принимает иностранных граждан, за исключением дипломатов.

Что касается наземных КПП, власти Молдовы ждут решений по этому поводу властей соседних Украины и Румынии, чтобы скоординировать с ними действия. Об этом также будет сообщено позднее.