Важная информация для граждан Молдовы, планирующих заезжать в Румынию

Важная информация для граждан Молдовы, планирующих заезжать в Румынию

Министерство иностранных дел и европейской интеграции предупреждает граждан Молдовы, которые путешествуют транзитом через Румынию из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи, о нововведениях, принятых властями соседней страны.

С 9 марта доступ для всех иностранных граждан, въезжающих в Румынию через пограничные пункты, независимо от используемых транспортных средств, разрешается только при обязательном условии карантина или самоизоляции. Данные ограничения, пишет moldpres.md, действуют до 31 марта, с возможным продлением в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Граждане Молдовы, которые сталкиваются с чрезвычайными ситуациями на территории Румынии, могут обратиться за помощью в консульство Молдовы в Румынии:

  • телефон: +40 78 789 8050 или +40 21 410 98 27
  • электронная почта: consulat.bucuresti@mfa.gov.md.
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