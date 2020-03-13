Важная информация для граждан Молдовы, которые намерены поехать в США

0

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) опубликовало информацию о приостановлении въезда на территорию США лиц, представляющих риск передачи COVID-19.

Так, запрет на поездки в Соединённые Штаты вступает в силу в пятницу, 13 марта 2020 года, в 23:59 (по Вашингтонскому времени), пишет moldpres.md. Он распространяется на граждан, которые в течение последних 14 дней были в любом из 26 европейских государств Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Данные меры не распространяются на лиц, законно проживающих в США (а также на родителей, супругов, законных опекунов, их детей), иностранцев, приезжающих по приглашению правительства США с целью сдерживания эпидемии, и военнослужащих. Ограничения на въезд на территорию США будут действовать до их отмены президентом.

В данной связи МИДЕИ рекомендует гражданам Молдовы, которые намерены совершить поездку в США в предстоящий период, узнавать подробную информацию у авиакомпаний об условиях полёта и объявлениях местных властей.