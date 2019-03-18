Васнецов: Наши дети и внуки должны помнить, что такое завоевывать свободу (ВИДЕО)

День освобождения города Сороки от фашистской оккупации посол России в Молдове Олег Васнецов назвал поистине историческим. Об этом глава дипломатической миссии заявил на торжественной церемонии по случаю 75-летия годовщины памятных мероприятий.



– Здесь присутствуют ветераны. Наши глубокие уважение и благодарность вам – людям, которые вместе с нашими дедами, прадедами прошли тяжелые испытания, дожили до сегодняшнего дня и донесли до молодого поколения то, что происходило 75 лет тому назад. Огромное спасибо вам всем, и от всей души желаю вам здоровья, благоденствия, и уверен, что с вашей помощью мы все сможем эту память не только сберечь, но и передать наши потомкам, чтобы наши дети и внуки учились на вашем героизме, помнили, что такое завоевывать свободу, и знали поименно своих отцов, дедов и прадедов, погибших за эту свободу, – сказал он.