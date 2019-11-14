Василий Шова возвращается в президентуру

Василий Шова возвращается в президентуру

Об этом в рамках спецвыпуска на НТВ Молдова заявил глава государства. 

Василий Шова будет, как и прежде, исполнять должность советника главы государства по вопросам приднестровского урегулирования. Кроме того, отныне Шова будет консультировать президента и по вопросам внутренней политики. Таким образом, его область деятельности расширится.

По словам Игоря Додона, такой выбор сделал сам Шова, который до сих пор занимал должность вице-премьера РМ по реинтеграции. Глава государства предложил ему либо продолжать работать в правительстве на том же посту, что и ранее, либо вернуться в президентуру.

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