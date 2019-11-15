Василий Шова вернулся в команду президента (ФОТО, ВИДЕО)

Василий Шова вернулся в команду президента (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон подписал Указ о назначении Василия Шовы советником президента по политическим вопросам и реинтеграции. Ранее он был вице-премьером по реинтеграции, советником Президента РМ, послом Республики Молдова в Китайской Народной Республике, депутатом, министром реинтеграции.

Господин Шова – настоящий государственник, профессионал высокого уровня, считается одним из лучших дипломатов и экспертов в области урегулирования конфликтов, имеет богатый опыт государственного управления. Рад его возвращению в команду президента, желаю ему успехов в дальнейшей работе на благо Республики Молдова, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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