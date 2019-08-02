Василий Шова провёл встречу с послом Румынии

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Вице-премьер по реинтеграции встретился сегодня с послом Румынии в Республике Молдова Даниелом Ионицэ. Темы дискуссий касались развития переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, видения Кишинёвом перспектив решения и приоритетов на следующий период.

Как передаёт moldpres.md, Шова отметил, что соблюдение прав человека в Приднестровском регионе, свободное передвижение людей, обеспечение хороших условий деятельности для школ, создание предпосылок для улучшения взаимодействия между представителями ассоциативной среды на обоих берегах Днестра и продвижение инициатив по укреплению доверия остаются первостепенными задачами.

Также была подчёркнута необходимость активизации усилий по дипломатической линии в целях корректного информирования международных партнёров о реальном положении дел и успехах, достигнутых в вышеуказанных вопросах.