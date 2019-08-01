Василий Шова провёл встречу с главой Делегации ЕС в Молдове

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Вице-премьер по реинтеграции Василий Шова провёл в среду встречу с главой делегации Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко.

В ходе встречи состоялся обмен информацией и мнениями о развитии и перспективах переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, а также о текущих проектах ЕС, направленных на продвижение мер по укреплению доверия между жителями обоих берегов Днестра. Стороны также приветствовали готовность продвигать проект по открытию троллейбусной линии между с. Варница Новоаненского района и городом Бендеры, пишет moldpres.md.

В числе приоритетов на ближайшее время были отмечены необходимость активизации усилий, направленных на достижение всеохватывающего и устойчивого урегулирования приднестровской проблемы, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности РМ.

Глава Делегации ЕС в РМ заявил о поддержке Брюсселя в продвижении инициатив, направленных на сближение жителей обоих берегов Днестра, модернизацию местной инфраструктуры и поддержку процесса приднестровского урегулирования.