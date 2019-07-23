Василий Шова провел встречу с послом Германии

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Вице-премьер Василий Шова встретился вчера с послом Федеративной Республики Германия в Республике Молдова Ангелой Ганнингер. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, связанных с процессом приднестровского урегулирования, в том числе нынешняя позиция Кишинёва.

Как передаёт moldpres.md, вице-премьер отметил необходимость сосредоточения усилий на политическом урегулировании с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы, а также подчеркнул приоритеты Кишинёва в переговорном процессе. В их числе: обеспечение соблюдения основных прав и свобод человека и беспрепятственного движения между обоими берегами Днестра, решение торгово-экономических проблем и создание единого экономического пространства, укрепление доверия в сфере обеспечения правового и оборонного порядка, возобновление переговоров по процессу урегулирования приднестровского вопроса.

Ангела Ганнингер выразила готовность правительства Германии и в дальнейшем поддерживать развитие диалога между Кишинёвом и Тирасполем.