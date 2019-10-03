Василий Киртока – второй в списке кандидатов в муниципальные советники от ПСРМ

Василий Киртока – второй в списке кандидатов в муниципальные советники от ПСРМ

Вторым в списке кандидатов в муниципальные советники от Партии социалистов Молдовы после главного кандидата на должность генерального примара муниципия Кишинева Иона Чебана идет известный бизнесмен, президент холдинга DAAC Hermes Василий Киртока, который в составе нынешнего мунсовета был независимым советником после выхода из фракции ПКРМ.

Примечательно, что его коллега, еще один независимый муниципальный советник Геннадий Ботнару также участвует в новых выборах в Кишиневский муниципальный совет в команде социалистов во главе с Ионом Чебаном и идет 8-м по спискам Партии социалистов.

Следует отметить, что Василий Киртока представил недавно отчет о своей деятельности в период 2015-2019 гг., с которым можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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