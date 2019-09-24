Василий Киртока: «Люди должны почувствовать, что власть служит им, а не наоборот»

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Мандат нынешнего муниципального совета Кишинева подходит к концу, скоро – новые выборы. Независимый муниципальный советник Василий Киртока рассказывает о том, почему решил продолжить свою работу в мунсовете по спискам Партии социалистов, о том, какие первоочередные проблемы предстоит решать и о том, каким ему видится будущее развитие столицы.

– Уже не секрет, что Вы решили продолжить работу в муниципальном совете и будете участвовать в предстоящих выборах. Почему?

– За четыре года мы реализовали целый ряд важных проектов, но есть много таких, где только намечены тенденции и их надо развить. Есть вероятность, что без нашего участия они либо не получат продолжения, либо вообще не начнутся. Поэтому мы с Геннадием Ботнару решили, что нам нужно продолжить работу на благо Кишинева и кишиневцев.

– И тоже уже не секрет, что баллотироваться будете по списку Партии социалистов. Чем обусловлен такой выбор?

– Мы с фракцией Партии социалистов конструктивно работали в нынешнем мунсовете. Практически все наши инициативы были поддержаны ими и подавляющее большинство их инициатив – поддержаны нами. Не по принципу «ты – мне, я – тебе», а просто так получалось, что представление Партии социалистов о том, как должен развиваться город практически полностью совпадает с нашим.

Когда было предложено пойти на местные выборы-2019 по спискам ПСРМ, я внимательно изучил программу и устав партии, чтобы лучше понимать её цели и задачи. После прочтения этих документов стало ясно, что социальная доктрина не просто провозглашена этой партией, а пронизывает все её программные документы, что в основе её деятельности действительно лежит стремление решать вопросы социально-незащищенных людей, которых так много в нашем государстве. На данный момент времени эта партия и её доктрина актуальны для Молдовы – одного из наиболее бедных государств Европы.

Кроме нас с Ботнару, в список вошли ещё несколько человек, не являющихся членами партии, плюс у самих социалистов много сильных личностей и профессионалов своего дела, так что команда будет сильной.

– В период избирательной кампании на пост генпримара Вы будете поддерживать Иона Чебана, который значительно моложе вас и не обладает тем опытом конкретных дел, которым обладаете вы. Вас это не смущает?

– Нисколько. Как я уже говорил, я состоялся, с моей точки зрения, и как личность, и как бизнесмен, и как человек, который немало сделал для поддержки отечественного спорта, культуры, социально незащищённых людей. Я полностью удовлетворил свои амбиции, которые у меня были в молодости. И единственная задача на данном этапе моей жизни заключается в том, чтобы реализовать свой немалый опыт на благо города, где я живу и где родились мои дети и внуки. Мне нравится Кишинёв, его можно превратить в один из красивейших городов Европы, и я переживаю из-за того, как обращались с городом либеральные градоначальники. Так что я готов принять человека моложе меня в качестве того, кому я буду помогать претворять в жизнь наши совместные проекты.

Однако, как вы понимаете, далеко не каждого я готов принять в таком качестве. За четыре года совместной работы в мунсовете я присмотрелся к Иону Чебану и, если первое время меня немного смущала его слишком эмоциональная манера выступлений, то в процессе общения с этим человеком я стал понимать, что этот стиль – стиль профессионала-политика, хорошо владеющего ораторским искусством. Потом я стал прислушиваться к тому, что он говорит, а не как. И меня все это устроило. Так что я с удовольствием буду помогать Иону Чебану, когда он станет генпримаром. Я хорошо понимаю, как с ним взаимодействовать и мы абсолютно на одной волне.

– Бизнесмену Вашего уровня логично поддерживать правые партии. Почему же вы и в 2015 году и сейчас баллотируетесь от партий, позиционирующих себя на левом фланге молдавской политики?

– За время независимости Республики Молдова я прошёл несколько этапов взаимодействия с политической средой. В 90-е годы участвовал в создании двух политических партий. Одна из них была родоначальницей молдавских либеральных партий и называлась Либеральная конвенция. Мы создавали её с молодыми советниками Мирчи Снегура – Николаем Киртокэ, Чеславом Чобану, Виорелом Чеботару, Анатолом Чобану и некоторыми другими. Я оказывал этому политформированию финансовую поддержку, но идти на выборы не планировал. Потом её возглавлял Мирча Русу, ещё кто-то, – за дальнейшими её трансформациями я не следил.

Вторая партия, в создании которой я участвовал, называлась «Фурника». Я был в числе сопредседателей, но в избирательные списки войти отказался. Был даже период, что в конце 90-х я входил в высшее руководство Демократической партии, когда её лидером был Дмитрий Дьяков и мне также было предложено баллотироваться в депутаты. Я вновь отказался, так как возглавлял крупную компанию, было много работы по становлению бизнеса.

В какой-то момент, в конце 90-х, я понял, что моё участие в политической деятельности не совпадает с интересами моего бизнеса и даже мешает. Покинул все партийные посты, отказался от членства и сосредоточился на развитии бизнеса.

При этом, конечно, как человек с активной жизненной позицией, я наблюдал, анализировал, вступал в диалоги с высшим руководством страны, пытался влиять на ситуацию. Входил в Экономический совет при президенте во времена Петра Лучинского и при премьер-министре – во времена Владимира Воронина. Хорошо знал лидеров и правых и левых партий. В результате всех этих наблюдений сделал вывод, что в Молдове левые партии и их лидеры и профессиональнее и патриотичнее. А в государстве, которое мы хотим развивать, патриотизм очень важен. Чтобы государство развивалось, люди должны его любить. Любить историю этого государства, язык, культуру, вкладываться в настоящее и верить в будущее. Это и есть патриотизм. Без этого развитие невозможно. И второй ключевой момент – нужно быть профессионалом. У молдавских левых есть в достаточной степени и то и другое.

Однако стоит здесь сказать, что я пока не могу сделать окончательный вывод о качествах лидеров блока ACUM, так как не знаком с ними лично, и слишком мало времени Майя Санду и Андрей Настасе находятся у власти, чтобы делать какие-то выводы.

Кстати, социальные идеи были и у либералов. Вначале 90-х мы все были либералами, всем нам нравилась свобода, новые возможности и всё такое. Но у нас в стране либеральная доктрина реализовалась не в форме уважения к правам личности, а в форме «можно свободно решать свои проблемы, наступая на проблемы государства и его граждан». И партии либерального толка по большей части себя дискредитировали.

Поэтому я как человек, способный анализировать и давать оценку тем или иным политическим силам, основываясь на реальных знаниях и опыте, сделал выбор. Четыре года назад я решил помочь Воронину, когда он предложил мне баллотироваться в местные советники от своей партии. Ну и что, что в её названии есть слово «коммунистическая»? Она в своё время сделала больше всех в этой стране, – уж по крайней мере больше всех либералов вместе взятых.

Теперь есть другая крупная партия, которую политические аналитики позиционируют на левом фланге, в названии которой есть слово «социалистическая». Если судить по программам крупных политических сил Молдовы, то, по-моему, доктрина этой партии ближе всех к реализации универсальной цели любой партии – сделать жизнь в Молдове лучше. Ни к одному из её стратегических шагов (стремление к объединению страны, нейтралитет, равные отношения с Западом и Востоком) не имею претензий.

– С чего начнёте свою работу в новом мунсовете, учитывая накопленный опыт?

– Работа муниципального совета начинается с распределения по профильным комиссиям. Когда мы все распределимся, первое, что я хочу сделать, это предложить своим коллегам вернуться к проекту решения, подготовленному нами ещё в ноябре 2015 года, в самом начале нахождения в мунсовете: о дебюрократизации мэрии. Этот проект предусматривал быстрое создание системы информационного взаимодействия между гражданами и мэрией. Во взаимоотношении граждан и местной власти должен стоять следующий принцип: любая информация, которая есть у государства или у местной власти, должна быть взята у государства или у местной власти.

Что имеется ввиду. Если человек обращается в мэрию по какому-то вопросу, ему обычно говорят: «Принеси справку из БТИ, из соцфонда, из ЗАГСа…» Но ведь вся эта информация в электронной форме есть во всех регистрах, во всех государственных организациях. Почему бы местным властям не брать её непосредственно в этих структурах? Войти с ними в контакт, создать систему интеграции информационных систем. Надо чтобы было так: человек подал заявление – чиновник в течение двух часов нашёл всю информацию и решил вопрос. При этом человек должен знать, у кого конкретно находится его заявление в данный момент времени. И в течение установленного срока он должен получить ответ. Если отказ – то с перечислением исчерпывающего количества мотивов, чтобы их можно было устранить и не предъявлять, затем новые.

Одновременно с этим я бы оказал содействие новому генпримару в налаживании системы электронного документооборота внутри исполнительной власти. Для чего? К примеру, часть уже принятых решений муниципального совета, в том числе принятых по нашей инициативе, была просто утеряна. Много обращений граждан теряются безвозвратно. А чтобы этого не было, нужно наладить систему электронного документооборота так, чтобы в каждый момент времени отражалась информация, у какого конкретного исполнителя находится тот либо иной документ и к этой информации был свободный доступ у заинтересованных граждан.

То есть первое, что надо будет сделать – дать почувствовать людям, что это власть служит им, а не наоборот.

Второе, не менее важное, – кардинально решить проблемы транспорта. Они делятся на две части – стратегическое развитие транспорта, и быстрое решение локальных вопросов. Для начала приобрести побольше троллейбусов с автономным ходом, обновить автобусный парк – при этом можно получать кредиты на десятки лет под небольшие проценты. Нужно завершить работу над транспортной схемой (часть будущего Генерального плана) муниципия на перспективу до 2040 года. Кардинально решить проблему пробок за счёт организационных мер (светофорная политика, организация реверсивного движения на отдельных улицах, управление рабочим графиком предприятий и учреждений муниципия и т.д.), а также за счёт строительства нескольких двухуровневых развязок и реконструкции некоторых улиц (к примеру, улиц Месаджер, Петрикань, Каля Басарабией, Мирча чел Бэтрын и т.д.). Нужно строить новые дороги для сообщения Ботаники с Чеканами, Ботаники с Буюканами и т.д.

Параллельно я бы стимулировал нового мэра, чтобы он назначил сильного руководителя финансового департамента, который мог бы вступать в переговоры с мировыми финансовыми центрами, крупными банками и получать кредиты на выгодных условиях. Города сейчас везде кредитуются на десятки лет с большими каникулами по возврату, под 1-2% годовых, а не под 7%, как нам тут предлагают. Столица государства для финансистов – наиболее привлекательный заемщик.

Одновременно, мы бы начали готовить программу под названием «Город, из которого не хочется уезжать». А из какого города не хотят уезжать люди? Из такого, где они чувствуют себя комфортно, защищенно, где их дети будут расти здоровыми, физически и интеллектуально развитыми, получат хорошее образование и найдут достойную работу.

Поэтому при разработке такой программы надо будет двигаться в нескольких направлениях.

Первое – быстро завершить работу над Генеральным планом – о нём много говорили, его обсуждали и, в принципе, уже всем ясно, как его доработать.

Второе – разобраться с делами каждого предприятия, в том числе закрытого, и делать всё, чтобы запустить их. Одновременно с этим помогать уже действующим предприятиям. В Кишинёве достаточно много промышленных предприятий, и те, что выжили, находятся на хорошем уровне, развиваются, имеют большой потенциал, но им нужна разнообразная помощь.

Третье. Важно полностью сформировать социальную инфраструктуру города. У нас есть прекрасные парки. Некоторые говорят, что они прошли «точку невозврата», но я с этим не согласен. Парки по-прежнему замечательные, с каскадами озёр, с сетью дорожек. Просто их надо привести в порядок и раз и навсегда поставить заслон проникновению туда строителей.

Что касается культурной инфраструктуры, то у нас много театров и концертных залов, есть хорошая инфраструктура для музыкального образования, – поверьте, значительно лучше, чем в любом штате Америки. У нас есть инфраструктура школьного образования, а также детского дошкольного (снимаю шляпу перед педагогами, которые при нищенской зарплате эту систему сохранили). Всё это надо укреплять и развивать, особое внимание, при этом, уделить педагогам, а также деятелям культуры и искусства.

А вот спортивная инфраструктура в молдавской столице пока слабая. Я сам в прошлом спортсмен, да и сейчас занимаюсь спортом, хорошо знаю проблемы этой сферы, и понимаю, как важно, чтобы дети с малых лет могли заниматься спортом, а также, чтобы здесь развивался спорт высшего мастерства. Ведь это – часть экономики страны. Многие недооценивают это направление, но есть страны в Западной Европе, где доля спорта в экономике составляет более 10%. Одна сильная футбольная команда может принести в городскую казну миллионы! К примеру, если матч международного уровня посетило 60 тыс. человек, то сразу в бюджет этого города поступают миллионы.

Если у нас будут спортивные сооружения, то можно проводить соревнования международного уровня по разным видам спорта, тем самым привлекая тысячи иностранных туристов. Болельщики, репортеры, обслуживающий персонал, судьи, супервайзеры и так далее, не говоря о самих спортсменах и тренерах. Всех их нужно расселить, накормить, развлечь и получить деньги в казну города. Поэтому спортивная составляющая важна, и мы начали эту работу – речь идёт о спортивных площадках во дворах, которых построено по нашему проекту, при поддержке социалистов, уже пять, а вместе с ПСРМ мы планируем построить таких более 100. При формировании городского бюджета из года в год кочуют два наших проекта, один – по строительству квартальных спортивных комплексов, второй – по возведению большого Ледового дворца, которые, я уверен, мы доведём до конца.

– Ледовый дворец – это замечательно, но у нас почти нет общедоступных бассейнов – «Юность» разрушили, «Локомотив» тоже…

– Вот квартальный спортивный комплекс, который мы предложили, как раз и включает в себя бассейн. Надо поинтересоваться у бывшего исполняющего обязанности примара Руслана Кодряну, почему он ни в прошлом, ни в этом году не занимался проектированием этого комплекса, а направлял средства на другие, не стратегической важности, цели.

Следующее: чрезвычайно важна инфраструктура туризма. Кишинёв – то место, где можно свободно создать условия для недельного пребывания иностранного туриста. Для этого нужно привлечь сети мировых отелей. Наверное, мы – единственная столица в Европе, где их нет. Только недавно Radisson появился, и то это франшиза, вроде планирует зайти Marriott, также, с франшизой. Нет ни Hilton, ни Sheraton, ни Sofitel, ни Novotel… Непонятно, почему местные власти не проявляют интереса к тому, чтобы их привлечь.

Кроме того, нужно конкретно понимать, чем турист здесь будет заниматься. Для 40% туристов в мире главный вопрос при посещении новой страны – это возможность познакомиться с её кухней. У нас кухня – отличная, она имеет своё лицо, у нас хорошие повара в ресторанах, с вином тоже все в порядке. Молдавское вино сегодня, по моему глубокому убеждению, входит в тройку мировых. А некоторые вина просто непревзойдённые.

Чем ещё интересуются туристы? Древностями. В нашем Краеведческом музее, если поднять все запасники, можно найти артефакты, которым тысячи лет до нашей эры. На нашей территории представлены практически все археологические культуры древности, типичные для этой части Европы, в том числе, одна из древнейших на земле – Кукутень-Трипольская. Любителям живописи наверняка понравятся экспозиции Художественного музея, который после реставрации буквально обрёл вторую жизнь.

Мы уже говорили о театрах – оперном и драматических, есть в столице хорошие вечерние заведения. Но кроме традиционных культурно-развлекательных объектов надо создавать и другие. И у нас как раз есть проекты реконструкции старого города. Они предполагают создание в центре столицы нескольких кварталов своеобразных мини-деревень. Их можно сделать чрезвычайно интересными и посещаемыми. Есть у нас и проект уникального тура «Подземный Кишинёв» и множество других проектов.

Итак, наш турист отлично пообедал, побывал в музее, послушал оперу… Куда нам ещё его сводить? Где городские туристические маршруты? Они есть, но их мало и ими занимаются небольшие частные турфирмы, испытывающие острый недостаток в средствах, а надо, чтобы ими занималась местная власть. Мы, кстати, несколько лет включали в бюджет средства на создание туристических маршрутов, но эти деньги до сих пор не освоены. Мало того – в составе мэрии до сих пор даже нет департамента туризма. А ведь туризм – это направление, которым надо заниматься планомерно, профессионально, последовательно, готовить специалистов и маршруты. После выборов мы будем настаивать на создании такого департамента.

Зачастую мы просто недооцениваем свой город, его потенциал. Я видел, что во многих европейских странах объекты, которые пользуются туристической популярностью, были просто сделаны практически на ровном месте. Например, в Словении в состав туристических маршрутов входят посещение стекольного завода, парфюмерно-косметической фабрики, (у нас, кстати, она намного интереснее), оленьей фермы, где открыт ресторан и бродят два оленя. У нас десятки ресторанов, которые не хуже.

Ещё вам предложат побывать на шоколадной фабрике. Представьте: двухэтажное здание, наверху живёт семья, внизу варят шоколад и продают. И толпы народа туда ходят. Но ходят потому, что государство подготовило гидов-экскурсоводов для работы в туристической компании, разработало специальный маршрут. У нас, к сожалению, такого нет, при том, что на нашей кондитерской фабрике намного интереснее. Сориентируйте «Букурию», научите, как проводить экскурсии с дегустациями, и от туристов отбоя не будет. Одним словом, туристическое направление очень важно. Мы можем покрыть 30% экономики города только за счёт этого.

– И последний вопрос: как вы считаете, какими основными качествами должен обладать народный избранник, чиновник, член правительства, президент, – одним словом, человек участвующий в управлении государством либо населённым пунктом?

– Этим вопросом я задавался в течение многих лет, но ответ на него нашёл лишь недавно. Я часто спрашиваю разных людей, какими качествами должен обладать политик, пришедший во власть? Один говорит, что он должен быть профессионалом, технократом. Второй отвечает, что он должен быть дипломатом, понимать, в каких внешнеполитических условиях мы находимся, как реализовать свои национальные интересы и не попасть при этом в противоречия с глобальными игроками. Третий считает, что это должен быть юрист, хорошо знающий законы.

И всё это правильно, но недостаточно. Ни один из этих ответов меня не удовлетворил, и я пришёл к выводу, что главное для человека во власти – это любить свою страну. Потому что ты можешь быть суперпрофессионалом, но если ты не любишь свою страну, то чем ты профессиональнее, чем умнее, тем опаснее для страны.

Ещё очень важно, чтобы этот человек обладал способностью сострадать и сопереживать. Потому что если чиновник лишён этого качества, то сев в начальническое кресло, через год-другой превращается просто в бюрократа, который не способен поставить себя на место просителя. В бюрократе уже смещается понятие причины и следствия, он не понимает, зачем он там находится, в этом кабинете. Он забывает, что он существует для тех, кто к нему приходит, а не они для него. И чтобы этого не случилось, человек во власти должен обладать способностью к сопереживанию, уметь выслушивать чужую беду. Если ты равнодушен к людям, ты – не государственный человек. А если ты проникаешься проблемами людей, то начинаешь искать способы помочь не только одному человеку, а в целом улучшать систему. В этом и состоит суть государственной работы.

Светлана Деревщикова